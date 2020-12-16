В Нагорный Карабах из России направили 54 вагона с гумпомощью

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16 декабря 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

разрушенный дом в Нагорном Карабахе, Adrien Vautier/Keystone Press Agency

Из России в Нагорный Карабах была направлена гуманитарная помощь в составе 54 железнодорожных вагонов. Соответствующую информацию предоставили утром в среду, 16 декабря, в пресс-службе МЧС РФ.

Уточняется, что 54 вагона с гумпомощью общим весом около 1200 тонн были отправлены из восьми городов России. Прибытие грузов в Нагорный Карабах ожидается в ближайшее время. Ранее три автомобильные колонны доставили в непризнанную республику 352 тонны стройматериалов.

Отметим также, что к настоящему моменту пиротехники МЧС России обнаружили и обезвредили на территории Карабаха более 2 тысяч взрывоопасных предметов.