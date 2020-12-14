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Песков озвучил подробности текущей ситуации в Нагорном Карабахе

, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Песков озвучил подробности текущей ситуации в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах, фото: MOD Russia/Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о текущей ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, российская сторона постоянно следит за происходящем в республике.

Песков отметил, что тревожная ситуация имела место, но была оперативно купирована. Он добавил, что миротворцы контролируют ситуацию, также осуществляются регулярные контакты.

«Это вся информация, которую мы можем предоставить... Действительно, имела место тревожная ситуация, но она была очень оперативно купирована», - резюмировал официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» спрогнозировал возобновление войны в Нагорном Карабахе. 

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