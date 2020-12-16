Бывший повар Елизаветы II рассказал, какие продукты запрещены в Букингемском дворце

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16 декабря 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Hurriyet

королева Великобритании Елизавета II, Pool/Keystone Press Agency

Бывший королевский повар Даррен МакГрэйди рассказал, какие продукты находятся под строжайшим запретом в Букингемском дворце. Глава британской семьи монархов Елизавета II строго следит за ингредиентами.

По словам повара, королева и ее родственники предпочитают исключительно сезонные фрукты и овощи. Елизавета II якобы категорически запретила подавать к столу генетически модифицированную клубнику, поэтому эту ягоду она употребляет исключительно летом.

МакГрэйди заметил, что королева никогда не ест чеснок и просто ненавидит его запах и вкус. По его словам, супруге принца Чарльза Камилле пришлось отказаться от употребления данной добавки, а Меган Маркл была вынуждена не употреблять одно из своих любимых блюд – филиппинское куриное адобо.

Крайне редко Елизавета II позволяет подавать картофель, рис и макаронные изделия.

Отмечается, что членам королевской семьи нельзя есть морепродукты, особенно ракообразных.