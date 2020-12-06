DM: королева Елизавета и принц Филипп в ближайшие недели планируют сделать прививку от COVID-19

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6 декабря 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, Geoff Pugh/ZUMAPRESS.com

Журналисты сообщили, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп планируют сделать прививку от коронавируса. Предполагается, что это случится в ближайшие недели.

Согласно информации сотрудников СМИ, своим примерном 94-летняя королева и ее 99-летний муж хотят побудить больше граждан Великобритании привиться от COVID-19. Уточняется, что Елизавета II и принц Филипп получили совет о вакцинации от своих лечащих врачей.

Известно, что в настоящий момент ведется обсуждение по поводу участия в программе вакцинации принцев Чарльза и Уильяма.