DM: королева Елизавета и принц Филипп в ближайшие недели планируют сделать прививку от COVID-19
6 декабря 2020, 14:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Daily Mail
Журналисты сообщили, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп планируют сделать прививку от коронавируса. Предполагается, что это случится в ближайшие недели.
Согласно информации сотрудников СМИ, своим примерном 94-летняя королева и ее 99-летний муж хотят побудить больше граждан Великобритании привиться от COVID-19. Уточняется, что Елизавета II и принц Филипп получили совет о вакцинации от своих лечащих врачей.
Известно, что в настоящий момент ведется обсуждение по поводу участия в программе вакцинации принцев Чарльза и Уильяма.
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