Слугу Елизаветы II задержали за кражу предметов из Букингемского дворца на 100 тысяч фунтов

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1 декабря 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

королева Великобритании Елизавета II, Pool/Keystone Press Agency

Слуга королевы Великобритании Елизаветы II признался в краже из Букингемского дворца предметов на сумму 100 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщили утром во вторник, 1 декабря, журналисты.

Согласно последней информации, 37-летний служащий по имени Адамо Канто похитил из резиденции королевы медаль кавалера ордена Бани, которая принадлежала сэру Энтони Джонстону-Берту, и продал ее за 350 фунтов стерлингов на интернет-аукционе. Кроме того, он украл медаль кавалера Королевского Викторианского ордена, принадлежавшую Мэтью Сайксу, который служил при дворе с 2007 по 2010 годы.

Канто также признался, что выкрал фотографии с автографами принца Уильяма и герцогини Кэтрин и фотоальбом, в котором хранились снимки с государственного приема во время визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.