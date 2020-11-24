Российский бизнесмен получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Сибирского

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24 ноября 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Лебедев, Twitter.com/mrevgenylebedev

Владелец компании Lebedev Holdings, выпускающей британские газеты The Independent и Evening Standar, советского происхождения Евгений Лебедев получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского.

40-летний Евгений Лебедев - сын российского бизнесмена Александра Лебедева - стал пожизненным пэром, имеющим право заседать в Палате лордов британского парламента.

В понедельник, 23 ноября, Лебедеву-младшему была передана скрепленная печатью британской королевы жалованная грамота, - написала правительственная газета The London Gazette.

Евгений Лебедев был рекомендован на получение пэрства премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Владелец компании Lebedev Holdings станет членом независимой партии в Палате лордов, он не будет представлять одну из политических сил.

Пока Лебедев формально является пэром, чтобы стать членом Палаты лордов, ему еще необходимо пройти процедуру введения в палату. В ходе церемонии ее новый член, сопровождаемый двумя поручителями и облаченный в так называемую горностаевую мантию, в действительности отороченную кроличьим мехом, представляется другим парламентариям. После этого он обязан присягнуть на верность монарху, получая право участвовать в заседаниях палаты и голосовать.