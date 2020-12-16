Родственники умершей в результате инцидента в Эймсбери женщины планируют подать иск против РФ

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16 декабря 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mirror

молоток судьи, pixabay.com

Родственники умершей в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года британки Дон Стерджес обратились в Высокий суд Лондона с заявлением о намерении подать иск против России в связи с кончиной женщины.

Издание Daily Mirror утверждает, что представители семьи Стерджес инициировали судебную процедуру по факту нарушения Европейской конвенции о правах человека, но к настоящему моменту не подали заявление в суд, в котором была бы изложена суть иска.

Есть информация о том, что в качестве ответчиков адвокаты родственников умершей указали Российскую Федерацию, Минобороны РФ, а также ГУ Генштаба ВС РФ. Отмечается, что рассмотрение данного иска в том случае, если его примет суд, начнется только после завершения коронерского расследования обстоятельств смерти Дон Стерджес. Оно было инициировано еще в июле 2018 года, но с тех пор не раз откладывалось.

Напомним, Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня 2018 года были доставлены в больницу города Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля женщина скончалась в больнице, а ее спутник 20 июля был выписан из клиники. ОЗХО 4 сентября заявила в своем докладе, что Стерджес умерла от контакта с тем же веществом, от которого ранее пострадали Сергей и Юлия Скрипаль в Солсбери.