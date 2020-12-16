Министр обороны Британии Уоллес заявил, что после инцидента в Солсбери с РФ трудно наладить отношения

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное Королевство хочет наладить отношения с Россией, однако после громкого инцидента в Солсбери сделать это будет очень непросто.
По словам Уоллеса, Москва демонстрирует "тревожное" поведение на фоне недавнего увеличения активности российских кораблей и самолетов неподалеку от границ Великобритании. Министр обороны также заметил, что Лондон всегда будет призывать РФ к улучшению отношений.
Напомним, согласно версии британских властей 4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества семейства "Новичок" в городе Солсбери.
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