Ограничительные меры в Германии из-за COVID-19 могут продлить до апреля

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16 декабря 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

медицинский центр в Германии, Christoph Soeder/dpa

Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери не исключает, что карантинные меры, введенные в Германии для сдерживания распространения COVID-19, могут продлиться до апреля.

Франк Ульрих Монтгомери заметил, что даже если вакцинация населения Германии начнется раньше, чем предполагалось, эффект от нее сможет улучшить ситуацию с коронавирусом лишь со временем. Он выразил мнение о том, что жить с различными ограничениями гражданам страны придется по крайней мере до Пасхи, которую празднуют в начале апреля.

Председатель Всемирной медицинской ассоциации отметил, что возвращение к нормальной жизни в ФРГ после жесткой изоляции должно осуществляться постепенно, чтобы не допустить еще более сильной волны пандемии COVID-19.