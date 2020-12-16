ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Ограничительные меры в Германии из-за COVID-19 могут продлить до апреля

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ограничительные меры в Германии из-за COVID-19 могут продлить до апреля
медицинский центр в Германии, Christoph Soeder/dpa

Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери не исключает, что карантинные меры, введенные в Германии для сдерживания распространения COVID-19, могут продлиться до апреля.

Франк Ульрих Монтгомери заметил, что даже если вакцинация населения Германии начнется раньше, чем предполагалось, эффект от нее сможет улучшить ситуацию с коронавирусом лишь со временем. Он выразил мнение о том, что жить с различными ограничениями гражданам страны придется по крайней мере до Пасхи, которую празднуют в начале апреля.

Председатель Всемирной медицинской ассоциации отметил, что возвращение к нормальной жизни в ФРГ после жесткой изоляции должно осуществляться постепенно, чтобы не допустить еще более сильной волны пандемии COVID-19.

ЕТ

В мире

Глава Нагорного Карабаха Арутюнян назвал условие, при котором будет готов уйти в отставку

Глава Нагорного Карабаха Арутюнян назвал условие, при котором будет готов уйти в отставку

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян днем в среду, 16 декабря, заявил, что будет готов уйти в отставку, когда республика сможет преодолеть трудности президентских и парламентских выборов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью