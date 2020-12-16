Ограничительные меры в Германии из-за COVID-19 могут продлить до апреля
16 декабря 2020, 13:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери не исключает, что карантинные меры, введенные в Германии для сдерживания распространения COVID-19, могут продлиться до апреля.
Франк Ульрих Монтгомери заметил, что даже если вакцинация населения Германии начнется раньше, чем предполагалось, эффект от нее сможет улучшить ситуацию с коронавирусом лишь со временем. Он выразил мнение о том, что жить с различными ограничениями гражданам страны придется по крайней мере до Пасхи, которую празднуют в начале апреля.
Председатель Всемирной медицинской ассоциации отметил, что возвращение к нормальной жизни в ФРГ после жесткой изоляции должно осуществляться постепенно, чтобы не допустить еще более сильной волны пандемии COVID-19.
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