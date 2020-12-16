В Германии побит рекорд по суточной смертности от COVID-19

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16 декабря 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Институт Роберта Коха

тест на COVID-19, Fotostand / Havergo

За минувшие сутки количество скончавшихся в Германии пациентов с коронавирусом побило антирекорд. За 24 часа в стране умерли 952 человека, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Как сообщает Институт Роберта Коха, общее число жертв коронавирусной инфекции в Германии составило к настоящему моменту 23 427.

За сутки в стране зарегистрировали 27 728 случаев заражения COVID-19, а с начала пандемии – 1 379 238.

Накануне глава Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что Германия сейчас переживает самый серьезный период за все время эпидемии.