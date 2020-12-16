Трамп призвал республиканцев бороться и заявил, что сдаваться рано

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16 декабря 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

президент США Дональд Трамп, Oliver Contreras/Consolidated News Photos

Действующий президент США Дональд Трамп после признания лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом победы на президентских выборах в стране Джо Байдена заявил, что сдаваться слишком рано.

Накануне Митч Макконнелл признал избрание Джо Байдена на пост американского лидера по итогам голосования выборщиков и направил ему свои поздравления. Он также призвал сенаторов-однопартийцев не оспаривать результаты прошедших в ноябре выборов.

Действующий американский лидер Дональд Трамп заявил, что пока слишком рано сдаваться. Политик подчеркнул, что республиканцы должны научиться бороться.