Трамп призвал республиканцев бороться и заявил, что сдаваться рано
16 декабря 2020, 10:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Действующий президент США Дональд Трамп после признания лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом победы на президентских выборах в стране Джо Байдена заявил, что сдаваться слишком рано.
Накануне Митч Макконнелл признал избрание Джо Байдена на пост американского лидера по итогам голосования выборщиков и направил ему свои поздравления. Он также призвал сенаторов-однопартийцев не оспаривать результаты прошедших в ноябре выборов.
Действующий американский лидер Дональд Трамп заявил, что пока слишком рано сдаваться. Политик подчеркнул, что республиканцы должны научиться бороться.
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