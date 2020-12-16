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Гонконг стал самым дорогим городом для иностранных специалистов

, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Гонконг стал самым дорогим городом для иностранных специалистов
Гонконг, pixabay.com

Гонконг попал на первое место в списке самых дорогих городов планеты для иностранных специалистов. Соответствующую информацию предоставили сотрудники консалтингового агентства ECA International.

Уточняется, что Гонконг стал самым дорогим местом на планете для проживания работников из других стран. В частности, дело в том, что в этом мегаполисе очень высокие цены на жилье. На второй строчке в данном рейтинге оказался Токио, а на третьем – Нью-Йорк.

В десятку самых дорогих городов также вошли Женева, Цюрих, Лондон, Тель-Авив, Сеул, Сан-Франциско, а также Иокогама.

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