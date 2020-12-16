В Японии выявили два новых очага птичьего гриппа

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16 декабря 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

куры, pixabay.com

Утром в среду, 16 декабря, стало известно, что в Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа. Согласно последней информации журналистов, речь идет о вспышках в префектурах Коти и Кагава.

К настоящему моменту вирус выявлен в 11 из 47 префектур Японии. В Коти уже начато уничтожение 32 тысяч кур, в Кагаве – 29 тысяч птиц.

Известно также, что был введен карантин на перемещение кур и яиц в пределах трехкилометровой зоны вокруг тех ферм, где были зарегистрированы очаги заболевания. Отметим, что первые вспышки птичьего гриппа были выявлены на территории Японии еще в начале ноября.