В Японии выявили два новых очага птичьего гриппа

16 декабря 2020, 09:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Утром в среду, 16 декабря, стало известно, что в Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа. Согласно последней информации журналистов, речь идет о вспышках в префектурах Коти и Кагава.
К настоящему моменту вирус выявлен в 11 из 47 префектур Японии. В Коти уже начато уничтожение 32 тысяч кур, в Кагаве – 29 тысяч птиц.
Известно также, что был введен карантин на перемещение кур и яиц в пределах трехкилометровой зоны вокруг тех ферм, где были зарегистрированы очаги заболевания. Отметим, что первые вспышки птичьего гриппа были выявлены на территории Японии еще в начале ноября.
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