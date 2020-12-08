ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Минсельхозе Франции сообщили о вспышке птичьего гриппа

, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Минсельхозе Франции сообщили о вспышке птичьего гриппа
утки и гуси, pixabay.com

Минсельхоз Франции сообщил о вспышке высокоактивного вируса птичьего гриппа H5N8 на птицефабрике, которая расположена в департаменте Ланды на юго-западе страны. Там находятся 6 тысяч уток.

Ранее во вторник, 6 декабря, специалисты национальной справочной лаборатории ANSES подтвердили заражение вирусом H5N8 скотоводства, состоящего из 6 тысяч уток, в коммуне Бенесс-Маремн. Там 5 декабря была зафиксирована высокая смертность птиц.

Подчеркивается, что речь идет о первой зараженной ферме на территории Франции с момента появления вируса H5N8 в зоомагазинах страны в середине прошлого месяца.

ЕТ

В мире

Завтра на митинге в Киеве могут потребовать отставки Владимира Зеленского

Завтра на митинге в Киеве могут потребовать отставки Владимира Зеленского

Завтра, в Международный день борьбы с коррупцией, у администрации президента Украины запланирована большая акция, участники которой потребуют от Владимира Зеленского уволить ключевых представителей его команды. Людей собирают лидеры майдана 2013–2014 годов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью