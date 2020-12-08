В Минсельхозе Франции сообщили о вспышке птичьего гриппа
8 декабря 2020, 12:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Минсельхоз Франции сообщил о вспышке высокоактивного вируса птичьего гриппа H5N8 на птицефабрике, которая расположена в департаменте Ланды на юго-западе страны. Там находятся 6 тысяч уток.
Ранее во вторник, 6 декабря, специалисты национальной справочной лаборатории ANSES подтвердили заражение вирусом H5N8 скотоводства, состоящего из 6 тысяч уток, в коммуне Бенесс-Маремн. Там 5 декабря была зафиксирована высокая смертность птиц.
Подчеркивается, что речь идет о первой зараженной ферме на территории Франции с момента появления вируса H5N8 в зоомагазинах страны в середине прошлого месяца.
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