Вирусолог Чепурнов заявил, что птичий грипп в сочетании с COVID-19 может стать серьезной угрозой для мира

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7 декабря 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

лаборатория, pixabay.com

Вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что птичий грипп из Японии может стать серьезной биологической угрозой.

Эксперт отметил, что это может произойти в том случае, если в период пандемии COVID-19 птичий грипп начнет передаваться от человека к человеку. По словам Чепурнова, согласно данным исследований, это вполне возможно.

Вирусолог в беседе с URA.RU отметил, что в настоящий момент единственным способом борьбы с вышеуказанным заболеванием является уничтожение кур, которые могут быть разносчиком инфекции. Кроме того, необходимо контролировать птичников, которые занимаются забоем.

По словам Александра Чепурнова, птичий грипп уже попадал на территорию РФ. Тогда были предприняты серьезные меры с забоем птиц.