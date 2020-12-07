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В России за сутки выявили 28 142 случая заражения коронавирусом

, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки выявили 28 142 случая заражения коронавирусом
анализы, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в России за минувшие сутки увеличилось на 28 142. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Новые случаи заболевания были зарегистрированы за прошедшие сутки в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили в понедельник, что, в частности, у 5 789 (20,6%) пациентов нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 на территории России зарегистрировали 2 488 912 случаев заболевания.

ЕТ

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Источник: российский Ми-24 в Армении уничтожили в результате спланированной провокации Азербайджана и Турции

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