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Мурашко: следует рассмотреть вопрос по ограничению передвижения между субъектами РФ в связи с COVID-19

, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мурашко: следует рассмотреть вопрос по ограничению передвижения между субъектами РФ в связи с COVID-19
глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в понедельник, что вторая волна коронавируса нового типа показывает, что следует рассмотреть вопрос по ограничениям передвижения между субъектами и внутри них.

Михаил Мурашко в рамках конференции "Медицина и качество" в понедельник, 7 декабря, заявил, что возникающие очаги заболевания коронавирусом в России требуют рассмотрения определенных ограничений для передвижения физических лиц не только между субъектами РФ, но также внутри них. 

По словам главы Министерства здравоохранения, это необходимо для ограничения распространения коронавирусной инфекции.

ЕТ

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