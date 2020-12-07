Мурашко: следует рассмотреть вопрос по ограничению передвижения между субъектами РФ в связи с COVID-19

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7 декабря 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в понедельник, что вторая волна коронавируса нового типа показывает, что следует рассмотреть вопрос по ограничениям передвижения между субъектами и внутри них.

Михаил Мурашко в рамках конференции "Медицина и качество" в понедельник, 7 декабря, заявил, что возникающие очаги заболевания коронавирусом в России требуют рассмотрения определенных ограничений для передвижения физических лиц не только между субъектами РФ, но также внутри них.

По словам главы Министерства здравоохранения, это необходимо для ограничения распространения коронавирусной инфекции.