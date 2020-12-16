В Германии вступают в силу ужесточенные ограничения по коронавирусу

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16 декабря 2020, 08:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Oliver Berg, globallookpress.com

Ужесточенные ограничительные меры по коронавирусу, направленные на снижение темпов распространения инфекции, вступают в силу в среду, 16 декабря, 2020 года в Германии. Предварительно они будут действовать до 10 января 2021 года.

С сегодняшнего дня в стране закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и магазинов, торгующих жизненно необходимыми товарами. Будут закрыты парикмахерские, косметические и массажные салоны, тату-салоны и подобные заведения. Банки, аптеки, почтовые отделения, автомастерские, заправки, аптеки, газетные киоски, зоомагазины работают.

По новым правилам, в частных домах и квартирах разрешается собираться членам только двух семейств и не более пяти человек. К детям младше 14 лет это правило не относится. В период с 24 по 26 декабря власти разрешили встречаться максимум 10 жителям, но только родственникам.Глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер 15 декабря заявил, что в настоящее время в Германии "ситуация настолько серьезна, как никогда за весь период пандемии".

На новогодние праздники вводится повсеместный запрет на собрания.

Школы и детские сады с сегодняшнего дня закрыты, кроме особых случаев. Власти призвали работодателей отправлять сотрудников на удаленку.

Бары, рестораны и другие гастрономические заведения останутся закрытыми, но можно будет заказывать еду и напитки домой или навынос.

Не запрещено проведение религиозных мероприятий при условии соблюдения правил гигиены и социальной дистанции. Власти призывали граждан ФРГ отказаться от поездок внутри страны и за границу без острой необходимости.

Германия требует ускорить одобрение вакцины Pfizer/BioNTech. В Европе усилилась вторая волна пандемии. А Евросоюз никак не может утвердить этот антикоронавирусный препарат. «Задержка с одобрением вызвала вопросы по поводу способности Европейского Союза действовать», — говорит Ангела Меркель.