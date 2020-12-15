Медведчук считает преступным госбюджет Украины на 2021 год
15 декабря 2020, 22:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук назвал украинский госбюджет на 2021 год преступным.
Украинский политики отметил, что такой «преступный бюджет, который влечет за собой ответственность для тех, кто его подготовил, тех, кто не хочет менять экономический курс страны, наполнять реальным содержанием социальную политику».
Он добавил, что чем быстрее непрофессиональное правительство отправят в отставку, тем лучше будет для страны. В противном случае власть фактически «затягивает петлю на своей шее».
Ранее Медведчук заявил, что при нынешней украинской власти мира на Донбассе не будет.
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