Власти Швеции признали, что недооценили угрозу коронавируса

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15 декабря 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что органы здравоохранения недооценили угрозу новой волны COVID-19.

Глава правительства Швеции отметил, что «большинство специалистов не увидели перед собой новой волны вируса, они говорили лишь об отдельных очагах болезни».

До последнего времени наиболее жесткие ограничительные меры властей заключались в запрете собраний более чем на восемь человек.

С начала пандемии в Швеции коронавирусом заразились более 320 тыс. человек, свыше 7,5 тыс. умерли. Уровень смертности в стране оказался намного выше, чем в Норвегии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что в Швеции заразились коронавирусом принц и принцесса.