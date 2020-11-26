В Швеции заразились коронавирусом принц и прицесса

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26 ноября 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Принц Карл Филипп и принцесса София на фото globallookpress.com/ Fredrik Sandberg/Tt

Шведский принц Карл Филипп и его супруга находятся на самоизоляции. У них выявлен положительный тест на коронавирус.

Венценосная супружеская чета в Швеции заразились коронавирусом. Положительные тесты обнаружены у принца Карла Филиппа, а также у его супруги, принцессы Софии.

«Сын короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии, а также 35-летняя София имеют легкие симптомы гриппа», — говорится в официальной заявлении королевского двора: «и выздоравливают дома в Стокгольме со своими двумя маленькими детьми».

Король и королева Швеции, а также наследная принцесса Виктория и ее супруг, принц Даниэль, теперь вынуждены предпринимать меры предосторожности. Пока у них коронавируса не выявлено.

Когда именно заразились, принц Карл Филипп и принцесса София неизвестно. Местные СМИ сообщают, что на прошлой неделе венценосная семья в полном составе присутствовала на похоронах брата королевы. Тогда их проверили на коронавирус. Результаты тестов были отрицательными.