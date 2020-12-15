Новая Зеландия хочет помирить Китай с Австралией

15 декабря 2020, 17:04[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута заявила свою помощь Австралии и Китаю. Он хочет выступить, как посредник в мирном урегулировании дипломатической ссоры двух стран.
Новый министр иностранных дел Новой Зеландии заявила, что страна может помочь в переговорах между Австралией и Китаем. Обе страны втянуты в торговую и дипломатическую войну. В следующем году пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это дает возможность усадить стороны за стол переговоров.
«Проведение АТЭС вполне может быть подходящей возможностью», — объяснила глава МИД Новой Зеландии: «Но обе стороны должны быть готовы уступить в некоторых областях».
Отношения между Китаем и Австралией ухудшились после появления новых инвестиционных законов и ограничений на иностранное вмешательство, которые были утверждены властями Австралии. Масла в дипломатический огонь подлила китайская карикатура на австралийский скандал.
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