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Китай ответил Австралии на критику карикатуры

, 18:49 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Китай ответил Австралии на критику карикатуры
фото: pixabay.com

Австралия «неправильно трактовала» пост в социальных сетях. Таким стал ответе посольства Китая. Накануне Пекин попал в небольшой международный скандал с карикатурой. На ней высмеивалась «афганская история», в которую попал австралийский спецназ.

Китайские дипломаты парировали выпад премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Того возмутила карикатура, на которой изображен австралийский спецназовец с ножом в руках у шеи афганского ребенка. Карикатуру опубликовал министр иностранных дел Китая Чжао Лицзян. Австралийский премьер назвал его отвратительным.

«Гнев и рев некоторых австралийских политиков и средств массовой информации — это не что иное, как неправильное прочтение и чрезмерная реакция на твит господина Чжао», — говорится в заявлении китайского посольства в Канберре.

Поводом для китайской карикатуры стала «афганская история», в которую попал австралийский спецназ. Бойцов поймали на военных преступлениях, совершенных в Афганистане. По данному факту проводится расследование.

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