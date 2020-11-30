Австралия требует от Китая извиниться за твит

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30 ноября 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: МИД Китая

карикатура на австралийского солдата, опубликованная МИД Китая

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон требует от Пекина извинений. Китайский МИД разместил в Twitter снимок. Теперь австралийские власти уверены, что Китаю должно быть «совершенно стыдно» за карикатуру на австралийского солдата.

Министерство иностранных дел Китая опубликовало, теперь уже скандальную, карикатуру. На снимке изображен австралийский солдат. Он держит в одной руке нож. Второй рукой придерживает, как будто, подростка.

«Не бойся», — подписано под карикатурой: «Мы принесли тебе мир».

«Китайскому правительству должно быть очень стыдно за этот пост. Это умаляет их в глазах всего мира», — заявил премьер-министр Австралии: «Это ложный образ и ужасное оскорбление наших великих сил обороны и мужчин и женщин, которые служили в этой форме более 100 лет. Несомненно, между Китаем и Австралией существует напряженность, но вы не так с ней справляетесь».

Поводом для карикатуры стало расследование по факту военных преступлений в Афганистане. В них обвинили бойцов австралийского спецназа.