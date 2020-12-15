Запад удовлетворён результатами парламентских выборов в Грузии. А грузины - нет

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15 декабря 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Несмотря на разногласия между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией в Грузии состоялось первое заседание нового парламента.



Нелюбители «мечтать» не смогли объединиться в один блок, а после первого заседания парламента разногласия между ними стали проявляться более открыто. «Национальное движение» обвинило «Грузинскую мечту» в угрозах и шантаже депутатов от других партий. Фавориты выборов пытаются заблокировать финансирование остальным партиям в случае их отказа от работы в государственном органе.



Партию Михаила Саакашвили на этот раз не поддерживает ни одна западная демократия. Американский посол в Грузии Келли Дегнан приветствует многопартийность в парламенте для выражения интересов всех слоёв населения страны. Посол Германии в Грузии Хуберт Книрш заявил об отсутствии фальсификаций на выборах, хотя оппозиционные политики Грузии надеялись на другие итоги голосования. Поэтому работа парламента является полностью легитимной.



