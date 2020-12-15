Власти Бали заявили, что планируют открыть остров для туристов
15 декабря 2020, 16:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Официальный представитель министерства туризма и креативной экономики Индонезии Прабу Револуси заявил, что правительство планирует открыть остров Бали для туристов, но лишь после улучшения эпидситуации.
Подчеркивается, что власти Индонезии готовы в любой момент вновь открыть Бали для туристов, но COVID-19 остается ключевой проблемой. Подчеркивается, что точная дата открытия острова к настоящему моменту не назначена.
Напомним, директор Всемирной туристической организации ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гарри Хванг 11 декабря посетил остров и заявил, что на данный момент эта территория полностью готова к приему иностранных гостей. Эксперт счел действующие там стандарты и протоколы эпидемиологической безопасности "великолепными".
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