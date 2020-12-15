ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

ВОЗ: обнаруженная в Великобритании новая мутация COVID-19 не несет большей опасности

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sky News

ВОЗ: обнаруженная в Великобритании новая мутация COVID-19 не несет большей опасности
COVID-19, pixabay.com

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, не представляет большей опасности для человека, чем уже имеющиеся.

Дэвид Набарро подчеркнул, что новая мутация COVID-19 в Британии кажется более заразной, однако на самом деле не является более опасной для людей.

Напомним, ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ученые выявили новый вариант коронавируса. Исследователи, ссылаясь на предварительный анализ, отмечали, что обнаруженная форма COVID-19 распространяется быстрее уже известных штаммов.

ЕТ

В мире

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра»

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра»

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра». В понедельник, 14 декабря, появилось сообщение о заключении сделки по продаже акционерного общества «Производственно-аграрное объединение «Массандра».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью