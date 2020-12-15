ВОЗ: обнаруженная в Великобритании новая мутация COVID-19 не несет большей опасности

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15 декабря 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sky News

COVID-19, pixabay.com

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, не представляет большей опасности для человека, чем уже имеющиеся.



Дэвид Набарро подчеркнул, что новая мутация COVID-19 в Британии кажется более заразной, однако на самом деле не является более опасной для людей.

Напомним, ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ученые выявили новый вариант коронавируса. Исследователи, ссылаясь на предварительный анализ, отмечали, что обнаруженная форма COVID-19 распространяется быстрее уже известных штаммов.