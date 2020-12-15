Япония обновила антирекорд по суточной смертности от COVID-19

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15 декабря 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NHK

пробирки, pixabay.com

Во вторник, 15 декабря, стало известно, что Япония обновила антирекорд по количеству пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа, скончавшихся за минувшие сутки. Сообщается о 53 погибших.

Ранее максимальный показатель по смертности на территории Японии был зафиксирован 8 и 14 декабря – 47 человек за сутки. В общей сложности с начала пандемии в стране скончались 2 715 человек.

Отмечается также, что за минувшие 24 часа в стране подтвердили 2 431 новый случай заражения коронавирусом нового типа, а общее количество инфицированных достигло 185 444 человек.

Состояние 592 пациентов оценивается как тяжелое или критическое. Вылечились 154 178 человек.