Сестра Кейт Миддлтон ждет второго ребенка

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15 декабря 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Page Six

Пиппа Миддлтон, Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон и ее супруг, бывший автогонщик Джеймс Мэттьюз, ждут второго ребенка. Первый ребенок у пары появился два года назад – сын по имени Майкл Артур Уильям.

Супруги пока никак не комментируют скорое пополнение в своей семье, однако люди из их окружения утверждают, что Пиппа и Джеймс в восторге. Уточняется, что в этот трудный для всех год новость о беременности стала для сестры герцогини и всей ее семьи фантастической.

Таким образом, через некоторое время родители Кейт и Пиппы станут бабушкой и дедушкой уже в пятый раз.