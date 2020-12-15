Сестра Кейт Миддлтон ждет второго ребенка

15 декабря 2020, 14:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: Page Six
Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон и ее супруг, бывший автогонщик Джеймс Мэттьюз, ждут второго ребенка. Первый ребенок у пары появился два года назад – сын по имени Майкл Артур Уильям.
Супруги пока никак не комментируют скорое пополнение в своей семье, однако люди из их окружения утверждают, что Пиппа и Джеймс в восторге. Уточняется, что в этот трудный для всех год новость о беременности стала для сестры герцогини и всей ее семьи фантастической.
Таким образом, через некоторое время родители Кейт и Пиппы станут бабушкой и дедушкой уже в пятый раз.
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