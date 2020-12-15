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Глава Института Роберта Коха назвал ситуацию с COVID-19 в Германии беспрецедентно серьезной

, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Глава Института Роберта Коха назвал ситуацию с COVID-19 в Германии беспрецедентно серьезной
больница в Германии, Frank Molter/dpa

Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил во вторник, 15 декабря, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в Германии является в настоящий момент беспрецедентно серьезной.

Согласно последней информации Института Роберта Коха, заболеваемость коронавирусной инфекцией в Германии сейчас продолжает расти.

Ранее сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках виртуальной встречи со студентами заявила, что рассчитывает на возвращение к нормальной жизни на территории Германии к осени 2021 года при условии создания эффективной вакцины против COVID-19.

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