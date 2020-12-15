Меркель считает, что Германия может вернуться к нормальной жизни осенью 2021 года
15 декабря 2020, 13:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 15 декабря, в рамках виртуальной встречи со студентами заявила, что рассчитывает на возвращение к нормальной жизни на территории Германии к осени 2021 года.
Ангела Меркель подчеркнула, что если в стране "все получится с вакциной", то появится относительно большая надежда на то, что к осеннему семестру ситуация в Германии будет более нормальной. Канцлер ФРГ, однако, предупредила, что текущая зима будет сложной.
Отметим, что осенний семестр в следующем году, как планируется, начнется в Германии 1 октября.
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