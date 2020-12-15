За месяц число больных COVID-19 в Санкт-Петербурге возросло в 2,2 раза

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15 декабря 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Петропавловская крепость, pixabay.com

Количество заболевших коронавирусом нового типа в Санкт-Петербурге за прошедший месяц увеличилось почти в 2,2 раза. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

По состоянию на 15 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге было выявлено 81 704 заболевших, а 15 декабря данный показатель возрос уже до 182 022 человек, вследствие чего количество жителей города с подтвержденным COVID-19 увеличилось в 2,23 раза.

За тот же период времени в Северной столице наблюдался соответственный прирост "активных" больных – с 28 490 до 73 065.