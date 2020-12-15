За сутки в России скончались 577 пациентов с коронавирусом

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15 декабря 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, pixabay.com

За сутки на территории России подтвердили 577 смертей пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа в 77 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 72 – в Санкт-Петербурге, 35 – в Московской области. В общей сложности жертвами коронавирусной инфекции в России с начала пандемии стали 47 968 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество случаев заражения COVID-19 в РФ увеличилось на 26 689.