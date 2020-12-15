В России зарегистрировали 26 689 новых случаев заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

15 декабря 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Peter Steffen/dpa

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 26 689. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, за прошедшие 24 часа новые случаи заболевания были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 5 181 (19,4 процента) зараженных коронавирусной инфекцией нет клинических проявлений.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировано 2 707 945 случаев заболевания.