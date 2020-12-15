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Лукашенко оценил стоимость создания белорусской вакцины от COVID-19

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

Лукашенко оценил стоимость создания белорусской вакцины от COVID-19
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 15 декабря, заявил, что создание белорусской вакцины от коронавируса нового типа может обойтись Минску примерно в 2 миллиона долларов.

Ранее сегодня Лукашенко посетил Могилевскую областную клиническую больницу и пообщался с коллективом медучреждения. Глава Белоруссии признался, что очень рад тому, что ученые страны "замахнулись" на производство собственной вакцины. Президент страны подчеркнул, что следует браться за это дело и не бояться. 

Александр Лукашенко уточнил, что ознакомился с ценой процесса создания препарата и назвал необходимые средства небольшими – около 5 миллионов белорусских рублей (примерно 2 миллиона долларов).

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