Мурашко заявил, что пандемия коронавируса на планете закончится только после мировой вакцинации

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14 декабря 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Михаил Мурашко. Фото: сайт ГД

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что пандемия новой коронавирусной инфекции прекратится только после вакцинации жителей всего мира.

В этой связи он подчеркнул что «обеспечение равного доступа жителей всех стран к эффективным и безопасным вакцинам, включая вакцину «Cпутник V», должно стать целью зарубежных регуляторных органов и международных организаций».

Кроме этого, Мурашко отметил, что новые данные по эффективности вакцины Центра Гамалеи «являются крайне обнадеживающими».

Ранее Мурашко призвал волонтеров помочь в популяризации вакцинации от коронавируса.