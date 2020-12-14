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Мурашко призвал волонтеров помочь в популяризации вакцинации от коронавируса

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мурашко призвал волонтеров помочь в популяризации вакцинации от коронавируса
Михаил Мурашко. Фото: сайт Минздрава РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина против новой коронавирусной инфекции доставлена во все регионы России.

Министр отметил, что «поручение президента выполнено и вакцины сегодня доставлены».

Мурашко также отметил, что теперь необходимо приступить к популяризации вакцинального движения. В этом, по его словам, должны помочь волонтерские организации, потому что «вакцинация - тот путь, по которому мы должны идти и прервать череду распространения заболевания».

Ранее Михаил Боярский раскрыл своё отношение к вакцине против коронавируса COVID-19.

ДВа

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