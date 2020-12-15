Депутаты ЕП призвали пресечь ущемление прав национальных меньшинств на Украине

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15 декабря 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

флаг ЕС, pixabay.com

Группа депутатов ЕП подвергла критике действия Киева в отношении венгров, которые живут на Украине, после того как сотрудники СБУ осуществили обыски в нескольких венгерских организациях в Закарпатье.

Парламентарии потребовали у главы европейской дипломатии Жозепа Борреля пояснений о сроках принятия ЕС мер по факту случившегося и отказа от замалчивания случаев, которые "угрожают существованию нацменьшинств" на Украине.

Как сообщает RT, евродепутаты от Венгрии и Румынии направили Боррелю запрос в связи с проведенными в венгерских организациях на Украине обысками. Парламентарии назвали "беспрецедентными" действия украинского руководства в отношении венгров.

Подчеркивается, что речь идет о событиях 30 ноября, когда вооруженные сотрудники СБУ осуществили обыски в квартире председателя Венгерской культурной ассоциации Закарпатья, экс-депутата Верховной рады Василия Брензовича и в офисах возглавляемой им Партии венгров Украины, а также в благотворительных фондах. Депутаты утверждают, что вышеуказанные мероприятия проводились на основании "сфабрикованных политических обвинений".