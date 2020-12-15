Результаты голосования выборщиков в США стали известны. Байден призвал оппонента их уважать

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15 декабря 2020, 08:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото Тwitter.com/JoeBide

Голосование коллегии выборщиков на выборах президента США обошлось в понедельник, 14 декабря, без коллизий, при которых выборщики голосуют не так, как им наказали избиратели. Кандидат от Демократической парти Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков.

Результат стал известен после получения итогов от последнего штата — Гавайев. Штат Гавайи отдал свои голоса Байдену. У Трампа - 232 голоса выборщиков.

Комментируя результаты, Джо Байден призвал оппонента их уважать. Он отметил, что "306 выборщиков — точно то же число голосов выборщиков, которое Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс получили на выборах в 2016 году".

Байден вспомнил, что тогда президент Трамп назвал число выборщиков, которым он был избран, "разгромным". "По его собственным стандартам эти результаты представляли ясную победу в то время, и я позволю себе предположить, что они являются такими и сейчас", — подвел итог победивший кандидат.

Голосование коллегии выборщиков является формальностью, но приобрело огромное значение из-за необоснованных заявлений Трампа о мошенничестве.

Байден запланировал публичное выступление в прайм-тайм в 19:30 по времени восточного побережья, чтобы отметить это событие и призвать американцев "перевернуть страницу" эпохи Трампа.