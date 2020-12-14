Хиллари Клинтон предлагает упразднить коллегию выборщиков

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14 декабря 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Хиллари Клинтон. Фото: Dennis Van Tine / globallookpress.com

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что коллегию выборщиков, которая выбирает президента США, следует упразднить.

По ее мнению, нужно отменить коллегию выборщиков и избирать президентом победителя всенародного голосования, как и для любой другой должности.

При этом Клинтон отметила, что пока она коллегия выборщиков еще существует, она «с гордостью отдала свой голос в Нью-Йорке за Джо Байдена и Камалу Харрис».

Ранее сообщалось, что в США начались столкновения между сторонниками и противниками Трампа.