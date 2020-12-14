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Власти Нидерландов вводят режим всеобщей изоляции в стране

, 20:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Власти Нидерландов вводят режим всеобщей изоляции в стране
Амстердам. Фото: Pixabay

Правительство Нидерландов приняло решение о всеобщей изоляции в стране до 19 января. Меры, как ожидается, вступят в силу в полночь.

Согласно решению правительства, в стране закроются все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты, школы со среды перейдут на дистанционное обучение. Гражданам страны рекомендуют оставаться дома и не принимать гостей.

Сообщается, что власти обсуждали введение комендантского часа, но решили от него отказаться.

В понедельник в Нидерландах зарегистрировали еще 8 496 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом более 621 тысяч человек, умерли более 10 тысяч.

Ранее сообщалось, что король Нидерландов прервал отпуск в Греции, чтобы уйти на карантин.

ДВа

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