Власти Нидерландов вводят режим всеобщей изоляции в стране
14 декабря 2020, 20:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Правительство Нидерландов приняло решение о всеобщей изоляции в стране до 19 января. Меры, как ожидается, вступят в силу в полночь.
Согласно решению правительства, в стране закроются все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты, школы со среды перейдут на дистанционное обучение. Гражданам страны рекомендуют оставаться дома и не принимать гостей.
Сообщается, что власти обсуждали введение комендантского часа, но решили от него отказаться.
В понедельник в Нидерландах зарегистрировали еще 8 496 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом более 621 тысяч человек, умерли более 10 тысяч.
Ранее сообщалось, что король Нидерландов прервал отпуск в Греции, чтобы уйти на карантин.
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