Гахария выдвинут на пост главы правительства Грузии

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14 декабря 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Георгий Гахария. Фото: сайт правительства Грузии

Партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия», победившая на парламентских выборах в Грузии, выдвинула и. о. премьер-министра Георгия Гахарию на пост главы нового правительства страны.

По словам исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, состав правительства будет представлен в парламент до конца текущей недели.

Он также отметил, что председателем партии будет официально представлена заявка о выдвижении кандидата в премьер-министры Георгия Гахарии, после чего у него будет время до воскресенья назвать состав правительства.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала создать «Кавказскую платформу» для диалога с Россией.