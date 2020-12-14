Гахария выдвинут на пост главы правительства Грузии
14 декабря 2020, 18:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия», победившая на парламентских выборах в Грузии, выдвинула и. о. премьер-министра Георгия Гахарию на пост главы нового правительства страны.
По словам исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, состав правительства будет представлен в парламент до конца текущей недели.
Он также отметил, что председателем партии будет официально представлена заявка о выдвижении кандидата в премьер-министры Георгия Гахарии, после чего у него будет время до воскресенья назвать состав правительства.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала создать «Кавказскую платформу» для диалога с Россией.
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