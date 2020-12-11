Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала создать «Кавказскую платформу» для диалога с Россией

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11 декабря 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВЗГЛЯД

Саломе Зурабишвили, фото: Тwitter.com/Zourabichvili_S

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая 11 декабря на первом заседании избранного осенью парламента страны, призвала к созданию нового регионального формата – «Кавказской платформы».

Зурабишвили считает, что «нужен новый подход с учетом наших соседей по Кавказу и новых реалий», а Грузии необходимо вернуть себе объединяющую, историческую роль двигателя в регионе.

По ее словам, «надо думать о «Платформе Кавказского мира», которая объединит страны Кавказа и международные организации, - сообщает издание ВЗГЛЯД.

Саломе Зурабишвили также отдельно высказалась по теме переговоров с Россией Абхазии и Южной Осетии, территории которых в Грузии называют оккупированными. Президент Грузии подчеркнула: «Диалог – это не значит признание чего-то. Переговоры – не значит уступать. А отказ от дипломатии – это потеря всех рычагов и заморозка». Зурабишвили пояснила, что

«у диалога есть свой формат, и нам необходима на этом направлении поддержка наших партнеров».

В пятницу, 11 декабря, стало известно, что правительство Грузии ушло в отставку.