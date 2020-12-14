Додон пообещал жителям Молдавии своевременные выплаты в декабре и начале года
14 декабря 2020, 15:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Действующий президент Молдавии Игорь Додон заверил граждан, что в течение текущего месяца и в начале следующего года зарплаты и пенсии будут выплачиваться вовремя.
Глава государства отметил, что «пока его команда несет ответственность за ситуацию в стране, все социальные выплаты будут произведены в полном объеме».
Додон уточнил, что республика переживает экономический кризис из-за пандемии коронавируса и небывалой засухи, но доходы госбюджета в декабре растут, что молдавский лидер объяснил «жесткой и профессиональной администрацией Минфина».
Ранее сообщалось, что Додон посоветовал вновь избранному президенту майе Санду не ломать отношения с ЕАЭС.
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