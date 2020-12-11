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Глава ЕС думает, что сделки с Великобританией не будет

, 15:53 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Глава ЕС думает, что сделки с Великобританией не будет
Ангела Меркель и Урсула фон дер Ляйен на фото globallookpress.com/ Zucchi/Euc

Brexit-сделка провалится. Это прогноз главы Еврокомиссии. В Брюсселе проходил саммит лидеров стран ЕС. И Урсула фон дер Ляйен выступила с «политическим пророчеством» в беседе с ними.

Окончательный Brexit произойдет уже с нового года. А сделки Лондона и Брюсселя нет. И скорее всего не будет. Выход Великобритании из состава Евросоюза рискует начаться с чистого листа юридических отношений.

«Brexit без сделки сейчас наиболее вероятен», — заявила Урсула фон дер Ляйен: «Вероятность того, что сделки не будет выше вероятности сделки».

Это заявление прозвучало в конце ночного саммита в Брюсселе. На нем собрались лидеры стран ЕС. Выход Великобритании из состава Евросоюза входит в число главных политических тем в Европе. Сейчас заканчивается переходный период. В начале нового года произойдет окончательный разрыв. А Лондон и Брюссель так и не смогли договориться по каким экономическим правилам будут жить в дальнейшем.

В минувшее воскресенье должны будут принять какое-то принципиальное решение. Еще вчера у экспертов были надежды, что это все-таки произойдет. Ведь не зря же британский премьер Борис Джонсон примчался в Брюссель для встречи с Урсулой фон дер Ляйен.

Теперь надежд нет. Глава Еврокомиссии заявила, что сделка скорее всего сорвется. Политики, как правило, осторожны в своих заявлениях. Когда они говорят, что вероятность срыва сделки больше, чем вероятность самой договоренности, это значит, что никаких надежд на успешность переговоров уже не осталось.

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