Лондон договорится с ЕС в воскресенье

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10 декабря 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото Globallookpress.com/ Xinhua

13 декабря определено последним сроком для принятия решения о сделке по Brexit. Такая договоренность была достигнута в ходе «брюссельского ужина». На нем встретились главы Великобритании и Евросоюза.

Принципиальное решение по торговой сделке между Великобританией и Евросоюзом обещано принять в ближайшее воскресенье. Накануне британский премьер Борис Джонсон встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Встреча была экстренной. У официального Лондона срывается торговая сделка с Евросоюзом по Brexit. И потребовалось личное присутствие Джонсона в Брюсселе.

«Мы понимаем позиции друг друга», — заявила Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с Борисом Джонсоном: «Они остаются далеко друг от друга. Команды должны немедленно собраться вновь, чтобы попытаться решить эти проблемы. Мы придем к решению к концу выходных».

Сам разговор глава Еврокомиссии назвала «живым и откровенным». Он продолжался в течение трех часов. Эти три часа стали промежуточным итогом девяти месяцев тяжелейших и очень беспокойных переговоров, которые проводили главные переговорщики сторон. Большую часть работы они сделали, сумев договориться по большинству вопросов.

Спорными остались четыре момента. Они связаны с условиями ведения бизнеса в Великобритании и с ловлей рыбы в прибрежной зоне этой страны. Лондон говорит, что предлагаемые правила свяжут Великобританию с правилами Евросоюза.

Так или иначе, но существующие проблемы обсуждались. Близкие к переговорам источники говорят, что обсуждение было честным и откровенным. Они надеются, что в воскресенье все споры будут урегулированы, хотя сильно сомневаются в этом.