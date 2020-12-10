Лондон договорится с ЕС в воскресенье

13 декабря определено последним сроком для принятия решения о сделке по Brexit. Такая договоренность была достигнута в ходе «брюссельского ужина». На нем встретились главы Великобритании и Евросоюза.
Принципиальное решение по торговой сделке между Великобританией и Евросоюзом обещано принять в ближайшее воскресенье. Накануне британский премьер Борис Джонсон встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Встреча была экстренной. У официального Лондона срывается торговая сделка с Евросоюзом по Brexit. И потребовалось личное присутствие Джонсона в Брюсселе.
«Мы понимаем позиции друг друга», — заявила Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с Борисом Джонсоном: «Они остаются далеко друг от друга. Команды должны немедленно собраться вновь, чтобы попытаться решить эти проблемы. Мы придем к решению к концу выходных».
Сам разговор глава Еврокомиссии назвала «живым и откровенным». Он продолжался в течение трех часов. Эти три часа стали промежуточным итогом девяти месяцев тяжелейших и очень беспокойных переговоров, которые проводили главные переговорщики сторон. Большую часть работы они сделали, сумев договориться по большинству вопросов.
Спорными остались четыре момента. Они связаны с условиями ведения бизнеса в Великобритании и с ловлей рыбы в прибрежной зоне этой страны. Лондон говорит, что предлагаемые правила свяжут Великобританию с правилами Евросоюза.
Так или иначе, но существующие проблемы обсуждались. Близкие к переговорам источники говорят, что обсуждение было честным и откровенным. Они надеются, что в воскресенье все споры будут урегулированы, хотя сильно сомневаются в этом.