Пашинян на заседании ЕАЭС выразил России благодарность за помощь в борьбе с COVID-19

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11 декабря 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Adrien Vautier/Keystone Press Agency

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках видеоконференции Высшего евразийского экономического союза заявил, что республика благодарна РФ за оказанную помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Пашинян назвал помощь России в противодействии распространению пандемии COVID-19 и при парировании вызовов, с которыми Армения столкнулась в этом году, неоценимой.

Напомним, ранее Роспотребнадзор передал армянской стороне мобильный лабораторный комплекс для выявления возбудителей инфекционных болезней, в частности, для проведения ПЦР-тестов на коронавирус нового типа. Кроме того, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко передал своему армянскому коллеге Арсену Торосяну образцы российской вакцины "Спутник V".