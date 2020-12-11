Попова назвала эпидемиологическую ситуацию в России напряженной
11 декабря 2020, 14:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 11 декабря, сообщила, что текущая эпидемиологическая ситуация на территории Российской Федерации в связи с коронавирусом достаточно напряженная.
Анна Попова в рамках сегодняшнего совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина с производителями вакцины от коронавирусной инфекции заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране в настоящий момент остается достаточно тяжелой.
По мнению главы Роспотребнадзора, вакцинация как способ противодействия развития коронавируса нового типа позволит держать ситуацию с COVID-19 в России под контролем.
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