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Попова назвала эпидемиологическую ситуацию в России напряженной

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Попова назвала эпидемиологическую ситуацию в России напряженной
машины скорой помощи и врач, Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 11 декабря, сообщила, что текущая эпидемиологическая ситуация на территории Российской Федерации в связи с коронавирусом достаточно напряженная.

Анна Попова в рамках сегодняшнего совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина с производителями вакцины от коронавирусной инфекции заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране в настоящий момент остается достаточно тяжелой.

По мнению главы Роспотребнадзора, вакцинация как способ противодействия развития коронавируса нового типа позволит держать ситуацию с COVID-19 в России под контролем.

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