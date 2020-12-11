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Корейский режиссер Ким Ки Дук скончался из-за осложнений, вызванных COVID-19

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Delfi

Корейский режиссер Ким Ки Дук скончался из-за осложнений, вызванных COVID-19
режиссер Ким Ки Дук, Britta Pedersen/dpa

В пятницу, 11 декабря, стало известно, что в Латвии скончался всемирно известный южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Информацию о смерти деятеля культуры ранее сегодня предоставили журналисты.

Согласно последним данным, 59-летний Ким Ки Дук умер минувшей ночью из-за осложнений, которые вызвало заражение коронавирусом нового типа.

Директор фестиваля ArtDocFest Виталий Манский отметил, что режиссер прибыл в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря перестал выходить на связь.

Отметим, что Ким Ки Дук являлся лауреатом Венецианского, Каннского, Берлинского кинофестивалей. Он снял картины "Пьета", "Натянутая тетива", "Весна, лето, осень, зима и снова весна" и другие.

ЕТ

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