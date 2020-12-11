Додон заявил, что знал об операции по задержанию сотрудников посольства Молдавии в России

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11 декабря 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Операция в отношении сотрудников посольства Молдавии в РФ, уличенных в контрабанде анаболиков, проводилась с согласия высшего руководства страны. Об этом заявил действующий президент Игорь Додон.

Он отметил, что высшее руководство страны было проинформировано о подозрениях относительно того, что дипломатический транспорт используется для незаконных действий, и были даны указания проверить все транспортные средства дипломатического корпуса.

Додон подчеркнул, что машина диппредставительства в России была остановлена не другими, а именно молдавскими пограничниками.

«Это операция, о которой я знал, о которой был проинформирован. Хочу поздравить тех, кто провел операцию, – добавил Додон.

Ранее Додон заявил, что новому президенту Молдавии Майе Санду не выгодно отправлять правительство Молдавии в отставку.