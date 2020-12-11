Додон заявил, что знал об операции по задержанию сотрудников посольства Молдавии в России
11 декабря 2020, 14:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Операция в отношении сотрудников посольства Молдавии в РФ, уличенных в контрабанде анаболиков, проводилась с согласия высшего руководства страны. Об этом заявил действующий президент Игорь Додон.
Он отметил, что высшее руководство страны было проинформировано о подозрениях относительно того, что дипломатический транспорт используется для незаконных действий, и были даны указания проверить все транспортные средства дипломатического корпуса.
Додон подчеркнул, что машина диппредставительства в России была остановлена не другими, а именно молдавскими пограничниками.
«Это операция, о которой я знал, о которой был проинформирован. Хочу поздравить тех, кто провел операцию, – добавил Додон.
Ранее Додон заявил, что новому президенту Молдавии Майе Санду не выгодно отправлять правительство Молдавии в отставку.
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